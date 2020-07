Lazio, Correa dopo l'infortunio: "Niente rovinerà questa fantastica stagione"

Contro il Milan Correa ha giocato con un polpaccio dolorante ed è uscito con un tutore al ginocchio. La diagnosi - lesione del collaterale - non lascia interpretazioni e rende difficile pensare di rivederlo in campo da qui alla fine del campionato. Una brutta notizia per Inzaghi, vista la situazione dell'infermeria, e per lo stesso Tucu, che tramite Instagram ha mandato un messaggio ai tifosi: "Niente rovinerà mai questa fantastica stagione. Né una brutta sconfitta. Né uno stop che mi terrà fermo per qualche giorno. Non vedo l’ora di rientrare. Non vedo l’ora di rialzarmi". Sotto al suo post, tanti i commenti dei suoi compagni, come Milinkovic: "Tucumandante, ti aspetto al campo!".