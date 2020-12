Lazio, Correa: "Felicissimo per il passaggio del turno. Siamo fra le miglior d'Europa"

L'attaccante della Lazio Joaquin Correa ai microfoni della radio ufficiale del club ha parlato così dell'accesso agli ottavi di Champions League: “Quello che conta è essere riusciti a passare il turno, abbiamo sofferto alla fine, ma questa è la Champions. Siamo felici per questo risultato perché era da tempo che la Lazio non arrivava a certi livelli. Sono felicissimo per il gol e per la vittoria, questo gruppo da tanti anni cercava di entrare in Champions e ora siamo fra i migliori in Europa".