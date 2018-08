Prime parole di Joaquin Correa da calciatore della Lazio. Dichiarazioni che il fantasista argentino ha voluto diffondere tramite il proprio profilo ufficiale Twitter: "Felice e onorato di far parte di questo club prestigioso. Grazie a tutti per l’affetto e l’entusiasmo con cui mi avete accolto. Ora poche parole: solo sudore e tanto lavoro per onorare questa maglia. Forza Lazio!". Ecco il tweet originale:

