Lazio, Correa: "Ho attraversato un periodo buio per l'infortunio, ma sto tornando al 100%"

Nel post partita di Lazio-Bologna (2-0), l'attaccante biancoceleste Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo vinto con merito ma sapevamo che il Bologna poteva contare su calciatori di qualità che, infatti, ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati in grado di soffrire da squadra, ma i gol siglati nel primo tempo ci hanno dato tranquillità".

Infortunio?

"Ho attraversato un periodo buio, non ho potuto aiutare al massimo la squadra. Ora, però, sto ritrovando le sensazioni giuste per tornare al 100%".

Scudetto?

"All’inizio dell’anno non pensavamo di poter arrivare in questa posizione di classifica, ora il tempo ci sta restituendo quello che abbiamo costruito con il lavoro: già dal ritiro di Auronzo di Cadore abbiamo impostato questa stagione come una famiglia. La gara d’andata con il Bologna è stata difficile per me, i miei compagni e la famiglia mi hanno aiutato e sono riuscito a rialzare la testa. Oggi ho segnato e sono felice".

Intesa con Caicedo e Immobile?

"Noi attaccanti siamo come fratelli, giochiamo l’uno per l’altro. Dopo aver trovato il gol, infatti, sono andato ad abbracciare proprio Caicedo”.