Lazio, Correa: "Il mio ruolo? Mezzapunta. Ma gioco dove vuole Inzaghi"

© foto di Federico Gaetano

Qual è il ruolo di Joaquin Correa? Una domanda alla quale lo stesso giocatore argentino ha dato risposta durante la conferenza stampa della vigilia di Europa League contro l'Olympique Marsiglia in programma domani: "Il mister mi utilizza da esterno d'attacco ed è un ruolo che posso tranquillamente occupare, così come quelli di trequartista o prima punta com'è accaduto in passato. Il mio ruolo, quello in cui mi trovo più a mio agio, è quello della mezzapunta".