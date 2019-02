Lazio, Correa: "Il ritorno non sarà facile ma dobbiamo avere fiducia"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita di Europa League fra Lazio e Siviglia vinta dagli andalusi per 1-0, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l'attaccante argentino Joaquin Correa: "Loro giocano un calcio particolare, un calcio di possesso e ripartenze. Sono ripartiti bene e ci hanno fatto gol. Non siamo riusciti a pareggiare, è stata una partita difficile ma non è finita qui. Abbiamo avuto delle occasioni, la mia e quella di Adam (Marusic ndr) nel primo tempo. Non dobbiamo stare giù, manca ancora la partita di ritorno, anche se lì non sarà facile. Dobbiamo fare il nostro calcio, non pensare a loro. Dobbiamo fare meglio e cercare di segnare subito per mandarli in confusione. Loro anche hanno sbagliato tante occasioni dove potevano fare di più. Siamo ancora vivi, dobbiamo avere fiducia. Ora pensiamo subito alla gara di domenica col Genoa e a vincere. Mi ha fatto piacere rivedere tutti i miei ex compagni, da Banega a Vazquez. Speriamo di batterli lì. Scaloni in tribuna? Penso alla Lazio e a fare bene. Dobbiamo vincere la partita di domenica".