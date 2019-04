Lazio, Correa: "In campo con la voglia di essere protagonisti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquin Correa, giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: “La partita è importante per noi, dovremo fare bene come già capitato in questa stagione a San Siro. La prestazione può arrivare solo nel caso in cui dovessimo riuscire a mettere in campo la giusta mentalità. Dovremo scendere sul terreno di gioco con la voglia di essere protagonisti; se aspettassimo soltanto quello che potrebbe arrivare, allora non otterremo nulla. La squadra è concentrata, siamo reduci da due partite non disputate al 100% ma vogliamo dire la nostra”.