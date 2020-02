Lazio, Correa: "Io, Caicedo e Immobile: la famiglia laziale. Ma non parliamo di Scudetto"

Al termine della vittoria per 2-0 contro il Bologna, Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha parlato così a Sky Sport: "Tutto questo provoca emozioni forti, da squadra vera. La gente sta con noi, è emozionata e se sbaglia uno si sentono solo applausi: questo ci dà tanto".

Pensate allo Scudetto?

"Ancora no, noi non possiamo parlarne. Questa è la nostra forza: pensare partita per partita e poi vediamo".

Il gol?

"Sono stato un mese e mezzo che tornavo e poi mi faceva male. Dopo due mesi difficili adesso mi sento bene anche perché tutti mi hanno dato grande disponibilità. E questo mi fa piacere".

L'abbraccio con Caicedo?

"Siamo come fratelli, anche con Ciro. In due anni non abbiamo mai avuto un problema e questa è la nostra forza. La famiglia laziale".