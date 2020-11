Lazio, Correa: "La nostra forza è l'unione. Pronti a vincere domani e a passare il turno"

L'attaccante della Lazio, Joaquin Correa, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo, ha parlato anche dell'obiettivo dei biancocelesti in Champions League: "La nostra forza è l'unione, il mister ci conosce bellissimo. Poi lavoriamo tanto ogni giorno per essere sempre protagonisti. In campo siamo tanto amici. Non è una sorpresa vedere la Lazio giocare ad altissimo livello contro squadre forti. Non abbiamo fatto la Champions in passato, è vero, ma siamo pronti per vincere domani e continuare nella competizione".