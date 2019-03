Lazio, Correa: "La vittoria nel derby è oro per noi"

© foto di Federico Gaetano

Joaquin Correa commenta ai microfoni di Lazio Style Channel il successo ottenuto con la Roma nel derby: "Siamo stati all'altezza del derby, abbiamo fatto bene le cose giocando di squadra, con sacrificio. Abbiamo giocato un bel calcio. Per noi è come oro questa vittoria, è da un po' di partite che giocavamo bene: mi viene in mente la Juventus con cui meritavamo di vincere. Questo derby deve essere un plus di energia che deve spronarci a fare ancora meglio. Nella prima parte abbiamo trovato molti spazi tra le linee e mi sono sentito comodo con Caicedo, nel secondo tempo Ciro mi ha dato una gran palla. È stato lavoro di squadra, quando senti Leiva e i difensori che fanno quel lavoro incredibile per noi è più facile, abbiamo più fiato, siamo più leggeri".