Lazio, Correa: "Nazionale argentina sogno da bambino, spero di indossare quella maglia"

L'attaccante della Lazio Joaquin Correa si è soffermato sulla nazionale argentina nel corso dell'intervista concessa a 90 minutos de futbo: "Giocare per l'Argentina è il sogno che ho da quando sono bambino e la speranza di indossare quella maglia ancora non può levarmela nessuno - evidenzia Lalaziosiamonoi.it -. Messi e Maradona il massimo? Se parliamo di argentini, loro due sono un gradino sopra ogni cosa. Ma se devo dire un insegnante di calcio che mi ha insegnato tutto e che è più di un idolo per me, questo è Sebastián Veron. Era come il mio papà calcistico, gli ho visto fare cose incredibili in campo