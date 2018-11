Lazio, Correa: "Qui perché il progetto è ambizioso. Champions possibile"

© foto di Federico Gaetano

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Sono venuto qui perché convinto dal progetto. A Siviglia stavo bene, ma cercavo una nuova sfida come questa. Obiettivo Champions? Io credo che sia possibile raggiungerla. Siamo competitivi e possiamo arrivare davanti alle concorrenti. Poche gare da titolare? Devo fare un passo alla volta. Io voglio giocare sempre, ma dipende solo da me convincere l'allenatore. La Nazionale? Purtroppo Sampaoli ha fatto altre scelte per il Mondiale ma farò di tutto per tornarci".