Lazio, Correa ricorda la vittoria in Coppa: "Che emozione festeggiare con compagni e tifosi"

vedi letture

Joaquin Correa, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ricorda la vittoria in Coppa Italia arrivata un anno da: "È passato un anno da quella giornata bellissima per tutti i laziali e per tutti noi che ci abbiamo messo tanto lavoro. Siamo contenti di aver raggiunto un traguardo così importante per la storia della Lazio. Eravamo in un momento di difficoltà, ho visto Caicedo lanciare il pallone ed ho iniziato a correre con le ultime forze che mi rimanevano. Sono arrivato sulla sfera prima di Freuler, poi mi sono sbrigato perché la difesa dell’Atalanta stava tornando. Per fortuna il pallone è andato finire in porta. Poi terminata la partita ho visto Leiva correre verso di me ed è stato bellissimo, ci siamo tutti abbracciati dopo tutte le sofferenze dell’anno. Ho festeggiato con la famiglia ed è stato bellissimo. La gente che ha lavorato con noi e che ci ha sostenuti era lì, è stato bello vederli e festeggiare con loro”.