Lazio, Correa: "Serata speciale, la felicità per tutti è doppia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Milan a San Siro, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l'autore del gol vittoria Joaquin Correa: "Sicuramente è una serata speciale. Non stavamo bene in questi giorni, abbiamo sofferto molto per le sconfitte. Non ci meritavamo di essere in una posizione così. La felicità è doppia per tutti noi che lavoriamo sempre uniti. Io credo che la sconfitta col Chievo è stata brutta, però l’espulsione di Sergio ci ha complicato la gara. Dobbiamo dare continuità a questa vittoria. A Genova dobbiamo fare come oggi, se giochiamo così siamo difficili da battere. I miei compagni mi hanno fatto male nell’esultanza? Non senti niente in quel momento, sei euforico. È bellissimo abbracciarsi così, dimostra quanto siamo uniti, che non siamo morti e possiamo sperare ancora. Reina? È fortissimo, nel primo tempo mi ha fatto una parata strepitosa. Nel secondo tempo sono riuscito ad anticiparlo, sono contentissimo per questa finale".