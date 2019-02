Lazio, Correa: "Siamo ancora vivi, abbiamo le nostre armi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquin Correa, centrocampista offensivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Siviglia: "Non lo so se è ci mancato il coraggio o la concretezza, abbiamo avuto delle occasioni. Loro sono una squadra che ha qualità. Hanno trovato quel gol e le cose si sono complicate, hanno un buon palleggio".

Cosa dovrà fare in più la Lazio a Siviglia? "Sicuramente dobbiamo pressarli dal primo minuto e cercare di fare gol per mandarli in confusione. Se segniamo possiamo metterli in difficoltà, noi abbiamo le nostri armi per fare male".

Ti aspettavi un Siviglia in questo modo? "Loro hanno cambiato il loro modo di giocare, si sono messi dietro per ripartire e hanno fatto gol. Noi abbiamo preparato la partita in un'altra maniera ma il calcio è così. Siamo ancora vivi".