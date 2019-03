© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel derby è intervenuto il laziale Joaquin Correa: “È andato tutto bene, siamo molto contenti. C’erano state tante gare, Juventus ed altre, che meritavamo di vincere ed oggi è il risultato per il lavoro di questo periodo. All’andata anche il derby l'avevo sentito tanto ed oggi sono molto felice. Sull'azione del primo gol c’è stata una furbizia di Luis Alberto che mi ha passato la palla, ho puntato e servito Felipe che è forte in area. Sul secondo Ciro mi ha dato una grande palla poi mi hanno toccato da dietro e ho preso il rigore. Penso sempre a vincere e fare il massimo ed oggi l’ho dimostrato. Al quarto posto ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto anche se alcuni risultati ci sono mancati. Pensiamo partita per partita con questa mentalità. Ci sentiamo più forti, vincere un derby ti dà qualcosa in più per continuare a vincere".