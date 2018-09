Lazio, Correa: "Star fuori non è semplice. Nuova posizione mi piace"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Joaquin Correa ha parlato a Lazio Style Channel dopo il successo contro l'Udinese arrivato anche grazie ad un suo gol: "Sono contento sia per la vittoria che per il gol, lo cercavo dall’inizio della stagione. Tutti in gruppo si allenano bene, anche chi gioca meno. Oggi si è visto: abbiamo corso fino alla fine e fatto una partita molto buona. Anche se dovevamo gestirla meglio nel finale. Uno si aspetta sempre di aiutare la squadra con le proprie giocate, finalmente oggi è arrivato anche il gol. Devo dire che è stato molto bello, ringrazio i compagni per il supporto in questi giorni in cui ho giocato meno. Luis Alberto? È un grande amico, mi ha fatto sentire ben fin dal mio arrivo. Abbiamo parlato in campo e io mi sono abbassato quando lui aveva tanti uomini addosso, per fortuna ci è riuscito tutto bene. Al Siviglia non ho giocato molto in questa posizione, ma l’ho fatto in Nazionale. Mi piace molto, ma devo migliorare: posso aumentare l’intesa coi compagni e fare ancora di più. Il derby? Mi aspetto un grande ambiente e sono ansioso di far parte di questa grande sfida. Dovremo cercare di esprimere il nostro calcio e dare il 110%".