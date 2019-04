Lazio, Correa suona la carica: "A San Siro con l'obiettivo di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore della Lazio Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Milan TV a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: “Siamo qui con l’obiettivo di vincere. Per noi e per il Milan sarà una sfida importante. Dobbiamo cercare di fare il massimo per vincere. Loro sono fortissimi in fase difensiva. Hanno giocatori di qualità. Io cercherò lo spazio migliore per fare la differenza”