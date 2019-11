Lazio, Correa: "Vogliamo sperare nella qualificazione fino all'ultimo"

© foto di www.imagephotoagency.it

A Lazio Style Channel, dopo la vittoria contro il Cluj, ha parlato anche Joaquin Correa. "Vogliamo sperare nella qualificazione fino all’ultimo. Dobbiamo vincere contro il Rennes, siamo contenti per la vittoria di stasera. Oggi hanno giocato tantissimi ragazzi che hanno avuto poco minutaggio e hanno fatto bene. Questo è importante per il gruppo. Jony è un calciatore di grande qualità, lo conosco bene. Io lo cerco e lui mi cerca, ci conosciamo. Ha giocato bene Adekanye, sono contento per lui, è un bravo ragazzo e ci teniamo tutti. Adekanye è un ragazzo che sta imparando tanto, lui ci tiene e uno come lui, viste le tante partite, ci servirà. Il mio gol? Si tratta di una giocata difficile. Ora devo migliorare e continuare a fare bene per aiutare i miei compagni”, riporta LaLazioSiamoNoi.it.