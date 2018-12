© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti club di Serie A su Martin Caceres, difensore in uscita dalla Lazio. Il contratto del giocatore scadrà nel 2019 e Parma, SPAL e Sassuolo stanno pensando a lui per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.