Lazio, Crecco: "Noi giovani prendiamo spunto da Nani e Leiva"

Fonte: sslazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In occasione dell'evento La Lazio nelle scuole, il centrocampista biancoceleste Luca Crecco ha risposto alle domande e le curiosità degli studenti, in particolare sui sacrifici da compiere per diventare calciatore professionista: "Una volta arrivati ad una partita importante non conta più l’amicizia. Spesso ho affrontato compagni di Nazionale ma sul terreno di gioco bisogna mettere tutto in campo per il bene della squadra. Negli anni ho sacrificato l’amore della famiglia e degli amici per inseguire il mio sogno. Questo è un lavoro che ti porta a volte lontano dagli effetti".

Sui giocatori più importanti nello spogliatoio: "Tra i compagni di squadra, Radu mi ha cresciuto da quando ho 17 anni. In questo spogliatoio non c’è un solo leader ma, soprattutto noi giovani, prendiamo insegnamenti dai compagni più esperti come Nani o Leiva che hanno alle spalle una carriera composta da numerosi campionati di alto livello".