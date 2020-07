Lazio, cresce l'ottimismo per David Silva. Ma Beckham può spuntarla grazie al lato economico

La Gazzetta dello Sport torna sulla suggestione David Silva per la Lazio di Simone Inzaghi e parla di ottimismo in casa biancoceleste dopo gli ultimi contatti con l'entourage dello spagnolo. Sul piatto Tare e Lotito hanno messo un triennale da 4 milioni di euro, ma le concorrenti non mancano e per questo il giocatore si è preso qualche giorno di tempo per ragionare con calma sul suo futuro.

Beckham l'avversario più insidioso - Lo Spice Boy ha offerto un contratto e prospettive da star all'Inter Miami, andando economicamente molto oltre la proposta laziale. Ma anche in Spagna ci sono squadre interessate: su tutte il Valencia, club in cui Silva ha iniziato, ma pure il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini. In ultima posizione nella corsa al giocatore c'è l'Al Sadd che da tempo corteggia (senza particolare fortuna) il giocatore.