© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, il problema principale della Lazio non è tanto i risultati in campo quanto il rapporto che pare essersi incrinato tra Simone Inzaghi e il presidente Lotito. I due non si capiscono più: da una parte il numero uno biancoceleste si aspettava un rendimento diverso e una differente gestione dell'organico; dall'altra, il tecnico, si lamenta per un mercato non all'altezza di una squadra che punta alla Champions. La crisi è profonda, e il pensiero che l'allenatore possa arrivare al termine del proprio contratto previsto per il giugno del 2020 pare quanto meno arduo.