Lazio, crolla il fortino Olimpico: primo ko stagionale in campionato tra le mura amiche

Crolla il fortino Olimpico in casa Lazio. La sconfitta per 0-3 patita questa sera contro il Milan è la prima dei biancocelesti in campionato tra le mura amiche in questa stagione. Inzaghi e i suoi non potranno dunque chiudere l'anno da imbattuti in casa.