Lazio, da definire la clausola nel nuovo contratto di Milinkovic-Savic

© foto di Federico Gaetano

Rinnovo in vista per Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista che Claudio Lotito ha trattenuto alla Lazio durante l'estate. La Gazzetta dello Sport sottolinea la promessa del club di raddoppiargli a breve l’ingaggio. Il rinnovo sarà formalizzato nelle prossime settimane, con uno stipendio che salirà dagli attuali 1,8 milioni di euro (bonus compresi) a 3 milioni più bonus. Da definire l'inserimento di una clausola rescissoria, che in ogni caso sarebbe elevata. Magari da 150 milioni di euro.