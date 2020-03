Lazio, da Giroud a Bonaventura e Szoboszlai: è già partito il mercato estivo

vedi letture

Il ds della Lazio dei miracoli, Igli Tare, studia come rinforzare la formazione di Simone Inzaghi nelle prossime settimane e in vista della prossima stagione. Per l'attacco, spiega La Gazzetta dello Sport, il nome è quello di Olivier Giroud. Il francese è in scadenza in estate col Chelsea, già a gennaio è stato molto vicino a Roma. Per centrocampo ed esterni d'attacco i nomi sono Giacomo Bonaventura del Milan, in scadenza in estate, e il talento ungherese del Red Bull Salisburgo, Dominik Szoboszlai. In difesa, invece, Marash Kumbulla dell'Hellas Verona è il preferito di Tare oltre a Dejan Lovren del Liverpool.