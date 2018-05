Lazio, da Glik fino al sogno Godin: è partito il dopo De Vrij

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove sul mercato della Lazio, raccontate dall'edizione odierna de La Repubblica. Pur senza Champions League, i biancocelesti puntano obiettivi importanti per la difesa. Dovrà essere sostituito Stefan de Vrij: il sogno è Diego Godin dell'Atletico Madrid. In lista c'è anche Kamil Glik, perno del Monaco ed ex Torino, oltre all'uruguaiano Sebastian Coates.