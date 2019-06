Lazio, da Hurtado a Samatta: tutti i nomi in entrata per l'attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa di risposte al pressing di Inzaghi su Caicedo (per farlo rimanere) - sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero - la Lazio valuta alternative per l'attacco. Petagna piace all'allenatore per il suo modo di stare in campo e aiutare la squadra, mentre il giovane Hurtado del Gimnasia la Plata può liberarsi con una clausola bassa di 2 milioni di dollari per finire.

Il bomber dal Belgio - C'è poi Mbwana Samatta, goleador del Genk, classe '92: dal Belgio insistono nel dire che è per lui che la Lazio ha mollato Wesley. E' nato in Tanzania, attaccante centrale e capitano della Nazionale, grazie a tecnica e velocità può adattarsi a giocare da esterno offensivo. La sua media gol e la facilità con cui realizza le reti, quest'anno 51 gare e 32 reti, avrebbe fatto vacillare più di un dirigente a Formello. Per lui il Genk parte da almeno 10 milioni di euro.