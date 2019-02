Lazio, da Milinkovic a Parolo: il bollettino di guerra dopo il Siviglia

© foto di www.imagephotoagency.it

Due assenze pesanti e altri tre nuovi infortuni. Sconfitta a parte (il discorso qualificazione agli ottavi di Europa League resta ancora aperto), la serata della Lazio non è stata certo delle più fortunate. Come se non bastassero infatti i ko di Immobile e Milinkovic-Savic, soltanto in tribuna questa sera per problemi muscolari, mister Inzaghi oggi ha infatti dovuto effettuare tre cambi obbligati tra primo e secondo tempo: fuori Luis Alberto, Parolo e Bastos.

A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso allenatore biancoceleste in conferenza stampa, che ha analizzato caso per caso gli infortunati di casa Lazio. Eccoli, nel dettaglio:

Luis Alberto: sostituito al 44' per il riacutizzarsi del solito problema all'adduttore, da valutare per il Genoa.

Parolo: sostituito nell'intervallo per una distorsione alla caviglia, out col Genoa.

Bastos: sostituito al 57' per un problema all'adduttore, da valutare per il Genoa.

Berisha: fastidio fisico nella rifinitura, da valutare per il Genoa.

Immobile: elongazione ai flessori, "Sta meglio e c'è ottimismo - ha dichiarato Inzaghi - per il Genoa".

Milinkovic-Savic: lesione di primo grado all'adduttore, "Sta meglio - ha dichiarato Inzaghi - e insieme a Immobile potrebbe recuperare per il Genoa".

Wallace/Lukaku: ancora out, rientro per fine febbraio.