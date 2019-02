Lazio, da Zappacosta a Romulo. Mosse minori in uscita, tranne Caceres

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partire da Zappacosta per arrivare a Romulo. Non è per forza un declassamento, quello della Lazio in sede di mercato, ma è il solito obiettivo ben preciso di Claudio Lotito: quando c'è da alzare l'asticella, magari mettendo a rischio i propri margini, entra in gioco la riluttanza dello spendere qualcosa in più. Così va via Caceres, ingaggio pesante, ed entra il jolly del Genoa: va da sé che non sia un colpo per sbaragliare la concorrenza in zona Champions, bensì per non toccare gli equilibri e sperare nel quarto posto. L'importante è tenere i conti in ordine.

ACQUISTI: Romulo

CESSIONI: Perea, Rossi, Lombardi, Minala, Caceres.

Formazione (3-5-2)

Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.