Lazio, dal Belgio: oltre a Wesley nel mirino Denswil del Bruges

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Acerbi è ormai un giocatore della Lazio, mentre Wesley è molto vicino ad esserlo. Il mercato biancoceleste procede spedito, ma ancora ha in canna altri colpi. Il pacchetto arretrato infatti potrebbe essere oggetto di un ulteriore innesto, soprattutto in caso di partenza di uno tra Wallace e Bastos. Oltre ai nomi già noti di Senesi e Caleta-Car, nelle ultime ore direttamente dal Belgio viene tirato in ballo anche Stefano Denswil. L’olandese classe ’93 del Bruges, originario del Suriname, era entrato nel mirino della Lazio già quando militava nell’Ajax. Con il club belga Tare sta definendo l’operazione Wesley e potrebbe sfruttare i buoni rapporti per tentare l’affondo anche sul difensore.