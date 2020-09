Lazio, dal #freeMuriqi al #Muriqiday: inizia oggi la sua avventura biancoceleste

È il giorno tanto atteso, quello dell'arrivo di Vedat Muriqi. Dopo più di un mese di trattativa, i tifosi della Lazio oggi potranno salutare e dare il benvenuto all'attaccante kosovaro, il secondo acquisto più costoso dell'era Lotito. Il gioco a rialzo dei turchi, gli interessamenti della Premier, le accelerate e le smentite. Da lui stesso definita "logorante", quella col Fenerbahce è stata un'operazione che sembrava non avesse mai fine. Tanto da costringere lo scorso 1 settembre il 26enne a uscire allo scoperto, manifestando il proprio desiderio di giocare con la Lazio: "Voglio andare a Roma".

Lo ha esternato mediaticamente, sperando di mettere con le spalle al muro il Fenerbahce e spingere per chiudere l'affare, rimasta aperto fino a domenica scorsa. Per questo, una decina di giorni fa, i laziali hanno invaso i social con l'hashtag #freeMuriqi. Un modo per ironizzare, fino a un certo punto, sulla situazione del centravanti di 194 cm, quasi 'prigioniero' a Istanbul. Città che lascerà alle prime ore di questa domenica, per atterrare a Ciampino. Il suo arrivo nella Capitale era inizialmente previsto per l'inizio della scorsa settimana, poi per problemi burocratici l'ha dovuto rimandare. È il #Muriqiday, oggi, e lo sarà anche domani, quando mattina svolgerà le visite mediche: la Lazio le ha prenotate in Paideia, probabile che le faccia insieme a Fares.