Lazio, dal Malaga arriva Jony. Sarà l'alternativa "offensiva" a Lulic

© foto di Federico Gaetano

Repubbica-Roma oggi in edicola dedica ampio spazio al mercato della Lazio: dal Malaga è in arrivo Jony, in libera uscita dal club andaluso rimasto nella Serie B spagnola. Se l’unica certezza a sinistra è capitan Lulic, l’asturiano rappresenterà la variante decisamente più offensiva. Da valutare la situazione relativa a Durmisi invece, che potrebbe anche non rimanere.