Lazio, dal Messico: per il centrocampo occhi su Guido Rodriguez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nome nuovo per il centrocampo della Lazio in arrivo dal Messico. Secondo il portale Juanfutbol i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni al Club America per Guido Rodriguez, argentino classe '94 con un passato nel River Plate. Nell'articolo viene specificato come la Lazio non abbia comunque presentato offerte ufficiali e come sul giocatore sia forte anche il Betis Siviglia.