Lazio, dall'Argentina: il Leeds forte su Luiz Felipe. Pronti 27 milioni di sterline

27 milioni di sterline per portare Luiz Felipe in Premier League: il Leeds di Radrizzani fa sul serio per il gioiellino della Lazio, considera l'obiettivo principale per rafforzare la difesa di Marcelo Bielsa. Secondo Tyc Sports, i biancocelesti potrebbero separarsi dal brasiliano per una cifra leggermente superiore, pari a 33 milioni di sterline (circa 37 milioni di euro).