Lazio, dall'Inghilterra: Gerrard vuole Lucas Leiva per il suo Rangers

Steven Gerrard guarda al suo passato per costruire il suo Glasgow Rangers. Come riporta il Sun, il neo-tecnico del club scozzese avrebbe messo infatti nel mirino due ex compagni di squadra ai tempi del Liverpool: il centrocampista della Lazio Lucas Leiva e il difensore del Fenerbahce Martin Skrtel. Difficilmente, però, i biancocelesti lasceranno partire uno dei leader della rosa di Inzaghi dopo una sola stagione.