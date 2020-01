© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile è uno degli attaccanti che stanno maggiormente incantando in questo avvio di stagione in Serie A, come dimostra il primo posto on classifica cannonieri con 17 reti realizzate in 16 presenze. Non è dunque un caso che il suo nome sia finito sui taccuini di diverse formazioni straniere. Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, l’Everton di Carlo Ancelotti avrebbe messo proprio nel mirino il calciatore campano. Non si tratta di una trattativa al momento, ma più che altro un’idea. Difficile, però, che Immobile lasci la Lazio in caso di qualificazione alla prossima Champions League.