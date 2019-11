© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono passate già due estati caldissime, fatte di voci, contatti e forse anche qualcosina in più. Eppure Sergej Milinkovic-Savic (24) è ancora alla Lazio. Con il Manchester United la trattativa s'è arenata a causa delle alte richieste di Lotito, ma per gennaio si prevedono altri movimenti. Il Chelsea, infatti, avrebbe inserito il serbo in cima alla lista delle priorità per la prossima sessione di mercato. A riportarlo è il Sunday Mirror.