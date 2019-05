Lazio, dalla Francia: occhi su Rémi Oudin, talento del Reims

© foto di Federico Gaetano

Nome nuovo per il mercato della Lazio che emerge dalle pagine di France Football. La rivista transalpina spiega come i biancocelesti abbiano messo nel mirino Remi Oudin, centrocampista offensivo autore di 10 gol e 2 assist in questa stagione con la maglia del Reims. Sul classe '96, che ha un contratto in essere valido fino al 2021, ci sono anche Nizza e Lille.