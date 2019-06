Lazio, dalla Francia: Olympique Marsiglia sulle tracce di Durmisi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Olympique Marsiglia è alla ricerca di un terzino sinistro da mettere in concorrenza con Jordan Amavi. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, il club francese avrebbe chiesto informazioni su Riza Durmisi, esterno danese in forza alla Lazio che non ha trovato molto spazio nella squadra capitolina nell'ultima stagione. Il giocatore ha una valutazione di circa 4 milioni e un contratto in scadenza nel 2023. Prima, però, l'OM dovrà vendere un pezzo pregiato per far quadrare i conti: il sacrificato potrebbe essere Morgan Sanson.