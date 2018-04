Lazio, dalla Germania: idea Caldirola per il dopo De Vrij

Nome nuovo per la difesa della Lazio. Con l’addio di Stefan De Vrij per scadenza di contratto la società capitolina ha la necessità di reperire un altro elemento per la retroguardia. Secondo quanto riportato dai media tedeschi e rilanciato da LaLazioSiamoNoi la Lazio starebbe valutando l’ex talento dell’Inter Luca Caldirola, oggi al Werder Brema con un contratto in essere fino al giugno 2019.