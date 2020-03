Lazio, dalla Romania: Tare su Ianis Hagi. Possibile ritorno in Italia per il figlio d'arte

Ianis Hagi nel mirino della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in Romania sono certi che il giocatore ex Fiorentina sia nel mirino del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Attualmente il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro dal Genk ai Rangers ma non è detto che gli scozzesi esercitino l'opzione.