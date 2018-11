Lazio, dalla Spagna: il Siviglia pensa al ritorno di Luis Alberto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia vuole riportare a casa Luis Alberto. Secondo il portale spagnolo El Gol Digital, il centrocampista della Lazio sarebbe un obiettivo prioritario per il club andaluso. Il classe '92 non sta trovando molto spazio nelle ultime settimane e non è quindi da escludere che possa lasciare la capitale a gennaio.