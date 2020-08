Lazio, dalla Spagna: l'Alaves torna a farsi sotto per Jony

Secondo quanto riporta El Correo in Spagna, l'Alaves vorrebbe riportare nella Liga Jony, esterno della Lazio che potrebbe partire solo nel caso in cui Tare riesca prima a trovare un degno sostituto. Un rinforzo di livello è ciò che chiede da tempo Inzaghi per la fascia sinistra con Jony che sarà dunque costretto ad attendere per decidere se dire sì al suo vecchio club.