Lazio, dalla Turchia: il Fenerbahce pensa a Badelj

© foto di Federico Gaetano

Si allunga la lista delle società interessate a Milan Badelj, centrocampista croato in uscita dalla Lazio dopo un solo anno nella Capitale. Secondo quanto riportato dal portale turco fotospor.com l'ex Fiorentina sarebbe finito nel mirino del Fenerbahçe che lo vorrebbe per sostituire Elmas in uscita.