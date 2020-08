Lazio-David Silva, il sì slitta ancora. L'affare è a rischio: lo scenario con Valencia e Qatar

La fumata bianca slitta ancora. E a questo punto la Lazio teme il peggio, anche se dalla parti di Formello si continua a restare fiduciosi. Ma intanto il sì di David Silva alla proposta contrattuale del club romano - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non è ancora arrivata. La si attende per le prossime ore, al massimo entro oggi. Se non dovesse concretizzarsi la rottura sarebbe inevitabile.

Valencia e Qatar - Il giocatore spagnolo ufficialmente sta approfondendo alcuni aspetti tecnici del contratto che gli offre la Lazio. In realtà sta valutando due opzioni alternative a quella del club romano. Una in particolare sta facendo vacillare l’ormai ex calciatore del City. E’ la proposta che arriva dal Valencia, il club nel quale Silva è cresciuto calcisticamente. L'altra è quella dell’Al Sadd che gli avrebbe offerto la somma di dieci milioni netti a stagione per due anni. Economicamente è la più vantaggiosa, logisticamente la meno interessante.

L’attesa - La proposta della Lazio è invece un triennale da circa 4 milioni l’anno, bonus compresi. Con l’aggiunta di alcuni benefit (tra cui una casa in centro e un jet privato a disposizione per raggiungere la Spagna). Una offerta a cui la settimana scorsa i procuratori di David Silva avevano detto sì, dando appuntamento alla Lazio per i giorni successivi per apporre le firme al contratto. Un appuntamento che è però slittato già in due occasioni e che al momento non è stato ancora fissato.