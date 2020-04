Lazio, De Martino: "Battuta del professor Rezza infelice, non c'è nulla da sdrammatizzare"

"La battuta di Giovanni Rezza è stata inappropriata e puerile, al di là della dichiarazione di fedeltà ai colori della Roma, il medico era chiamato a parlare di un dato scientifico legato a contagi e decessi. È stata una castroneria, non c’è da sdrammatizzare su cinquecento morti". A parlare in modo chiaro e diretto è Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione della Lazio. Ai microfoni della radio ufficiale del club, ha aggiunto: "L’uscita è da censurare ed il nostro portavoce Arturo Diaconale si è fatto subito sentire con un’agenzia. La risposta alla battuta è stata più infelice della battuta stessa: chiamato dal Governo a comunicare contagi e decessi, Rezza invece di portare il suo parere scientifico, ha dato un giudizio da tifoso. Mi dispiace sentire queste battute, non ci sta in questo momento. Da capo-ufficio stampa della Lazio non posso fare altro che condannare la dichiarazione del dottor Rezza, mi auguro che non ce ne siano altre".

De Martino ha analizzato anche l'argomento della ripresa del campionato di Serie A: "Non c’è ancora una soluzione definitiva e ci auguriamo possa arrivare per l’interesse dell’intero sistema. Mi auguro che verrà diramato un protocollo uguale per tutte le società, noi siamo in attesa di ripartire. La Lazio è pronta a riprendere gli allenamenti in vista, ci auguriamo, della ripresa del campionato: il sistema calcio non potrebbe sostenere un'interruzione della stagione. Stiamo vivendo un incubo incredibile, speriamo di continuare a leggere dati confortanti di giorno in giorno. I calciatori biancocelesti hanno una grande voglia di ripartire. Sono sempre rimasti in casa, abbiamo raccolto l’input della nostra Società ed è stato osservato da tutti, a partire dallo staff tecnico fino ai calciatori stessi passando per i dirigenti: questo non è accaduto per tutti, da come ho potuto vedere da alcune immagini".