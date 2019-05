Lazio, De Martino: "Parole gravi di Ranieri. Chiederemo intervento Lega"

© foto di Federico Gaetano

Stefano De Martino, responsabile della comunicazione della Lazio, in diretta alla radio ufficiale del club biancoceleste, ha parlato dopo le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa, con il tecnico giallorosso che ha risposto a una domanda sulla possibilità che i cugini potessero favorire l'Atalanta come fatto anche nove anni fa con l'Inter che contendeva lo scudetto proprio ai giallorossi: "Quelle di Ranieri sono dichiarazioni gravi. Non è un tifoso, ma un tesserato. Non so se le conferenze stampa della Roma vengano fatte in un bar a Trigoria. Chiederemo l'intervento della Lega".