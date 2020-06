Lazio, De Paul il dopo Milinkovic? Contatti avviati con l'Udinese. Può arrivare anche Szoboszlai

La Lazio continua a guardarsi intorno nell’ottica della possibile cessione estiva di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il Corriere della Sera edizione Roma la società biancoceleste conta di incassare fra gli 80 ed i 100 milioni di euro dall’eventuale cessione del serbo, su cui ci sono PSG e Manchester United. In caso di addio, il preferito per la sostituzione è Dominik Szoboszlai, talento classe 2000 del Salisburgo che costa 15 milioni. L’ungherese piace, ma probabilmente sarebbe affiancato da un profilo di maggiore esperienza individuato in Rodrigo De Paul dell’Udinese: in tal senso, i primi contatti fra Claudio Lotito e il collega friulano Pozzo sono già andati in scena.