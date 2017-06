Lazio, De Vrij aspetta la Juve: il difensore prende tempo per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rinnovo di Stefan De Vrij con la Lazio sembra essere ancora molto lontano. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il difensore starebbe infatti aspettando un segnale della Juventus, che potrebbe puntare su di lui nel caso in cui dovesse partire Leonardo Bonucci. Per questo motivo l'olandese continua a prendere tempo, cercando di sfruttare la scadenza nel 2018 per agevolare la Vecchia Signora nella trattativa con i biancocelesti.